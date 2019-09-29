قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تقل كما تدعي قنوات جماعة الإخوان، والدليل على ذلك تواجد المواطنين أمس في ميدان هشام بركات.

وأضافت خلال لقائها في برنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صنع مكانة كبيرة لمصر، ونجح في تحقيق الأمان وإدارة الموارد، مما جعل المواطن يطمئن أن القادم أفضل.

وتابعت بأن علاقة جماعة الإخوان بمصر، هي علاقة عداء وكراهية، مستشهدة بما تم ضبطه من مخدرات وأسلحة مهربة أمس، في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب.

وذكرت كلمة الرئيس السيسي، "الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة اخرى"، قائلة: «عمري ما هبطل أقولها وافكر الناس بيها».

وقالت الشوباشي، إن سنة حكم الإخوان تعتبر من أسوأ السنوات التي مرت على مصر، مضيفة «سنة حكم الإخوان كانت سنة سودا وكلها أكاذيب، ولا فيه إنجاز ولا فائدة».

وأوضحت أنه على الرغم من العدد الهائل الذي ظهر في مظاهرات التأييد والاحتفال بالرئيس السيسي إلا أن هناك الكثير في المنازل لم يستطيعوا الخروج للمشاركة، مؤكدة «أنا مع السيسي قلبًا وقالبًا بس مش هنزل أرد على الإخوان».