المبعوث الأممي إلى سوريا: السوريون هم من يحدد عمل لجنة دستور بلادهم

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أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، اليوم الأحد، أن جدول أعمال الاجتماع الأول للجنة الدستورية في سوريا يحدده السوريون أنفسهم.

وأشار بيدرسون - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى أن الأمم المتحدة تتولي الوساطة لمساعدة أعمال اللجنة الدستورية، لافتا إلى أنه لن تقوم جهة أخرى بذلك.

وأضاف أن جميع أعضاء مجلس الأمن والدول المشاركة في عملية "أستانا" تدعم عملية إطلاق اللجنة الدستورية في سوريا.

وأكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا - في وقت سابق اليوم - أن وجود جيوش مختلفة في سوريا يعد تهديدا واضحا للسيادة الوطنية ولوحدة وسلامة واستقلال الأراضي السورية.