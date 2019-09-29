متحدث الإسكان: محافظات الصعيد تشهد اهتماما غير مسبوق بإنشاء المدن الجديدة

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لوزير الإسكان، إن محافظات الصعيد تشهد هذه الفترة اهتمامًا غير مسبوق بإنشاء مدن جديدة تساعد في استيعاب الزيادة السكانية وتكون حلًا بديلًا للعشوائيات أو التعدي على الأراضي الزراعية.

وأضاف يونس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم السبت، أن اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان اليوم تناول عدة موضوعات، منها استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية في مقدمتها المدن الجديدة الجاري تشييدها بصعيد مصر.

وأوضح أن الدولة أنفقت 25 مليار جنيه على إنشاء مدن جديدة في محافظات الصعيد، مستطردًا أن هذه المدن الجديدة سوف تعمل على خلق فرص استثمار مختلفة، وتوفير فرص عمل ايضًا.

وتابع أنه تم توفير 1.5 مليون فرصة عمل في مشروعات الإسكان الإجتماعي، معقبًا أن هناك نحو 4 ملايين مواطن مستفيد من الوحدات السكنية حتى الآن ومازال تسليم المشروعات للمستحقين مستمر تباعًا.

وأكد أن وزارة الإسكان تستهدف القضاء على مشكلة الإسكان لدى محدودي الدخل وتوفير حياة أفضل لهم.