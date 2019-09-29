ألمانيا تلوح بالاستعداد بتمديد أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأـوروبي

لوحت ألمانيا بالاستعداد لضمان تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) مجددا في ظل ظروف معينة.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إذا قدمت بريطانيا طلبا جديدا للتمديد، سندرسه بشكل بناء".

وأضاف الوزير: "نتتبع الهدف الواضح بالتوصل لاتفاق مع بريطانيا"، ولكنه أشار إلى أنه من الواضح أنه يجب أن يكون أي تمديد يتجاوز الموعد المحدد للخروج، وهو 31 أكتوبر المقبل، " مرتبطا بمنظور" لما ينبغي أن يمضي عليه الأمر بعد ذلك.

وتابع ماس: "حالة عدم اليقين تمثل عبئا متزايدا بالنسبة لاقتصادنا وكذلك بالنسبة لقدرة الاتحاد الأوروبي على التصرف"، ولكنه أشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة يجب أن توافق بالإجماع على طلب بهذا الشأن من الحكومة البريطانية.

يشار إلى أنه من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر القادم – دون التوصل لاتفاق إذا لزم الأمر- وذلك بناء على رغبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رغم وجود قانون يحظر هذه الخطوة. وليس واضحا حتى الآن الطريقة التي يعتزم جونسون التعامل بها مع القانون.

وبحسب التوقعات، سيتعرض الاقتصاد وكثير من قطاعات الحياة لأضرار وخيمة حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وسيركز اجتماع حزب المحافظين الحاكم في مانشستر بداية من اليوم الأحد وحتى الأربعاء القادم، على النزاع بشأن الانسحاب من التكتل الأوروبي.