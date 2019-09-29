 القبس الكويتية: الحكومة تعد كشفا بحسابات التواصل المثيرة للفتن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القبس الكويتية: الحكومة تعد كشفا بحسابات التواصل المثيرة للفتن

أمير دولة الكويت
أمير دولة الكويت
د ب أ
نشر فى : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 11:39 ص | آخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 11:39 ص

تعكف الحكومة في الكويت حالياً على إعداد كشف بأسماء أصحاب الحسابات الوهمية المثيرة للفتن، سيرفع إلى الجهات المعنية لاستدعائهم قريبا، حسبما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية في عددها الصادر اليوم الاحد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن "مجلس الوزراء لن يكتفي بإغلاق تلك الحسابات بل سيقاضي من يقف وراءها داخل البلاد أو خارجها، بالتنسيق مع سفارات البلاد".

وأفادت الصحيفة بأن مركز التواصل الحكومي اجتمع بممثلي جميع الجهات الحكومية لبحث تطوير الرسالة الاعلامية.

وقالت المصادر إن المركز شدد على ضرورة استخدام كل وسائل التكنولوجيا لمحاربة الشائعات، مع تشكيل فرق في الوزارات للتصدي لها.

ودعت المصادر الجهات الحكومية إلى استغلال تفاعل الجمهور مع الوزارات عبر "الوتس اب"، وتطوير حسابات الوزارات التي كانت متأخرة عن نظيراتها سابقا.

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