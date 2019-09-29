 باتشوكا يثأر من كروز ازول ويقفز للمركز الرابع بالدوري المكسيكي - بوابة الشروق
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باتشوكا يثأر من كروز ازول ويقفز للمركز الرابع بالدوري المكسيكي

د ب أ
نشر فى : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 6:54 ص | آخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 6:54 ص
ثأر باتشوكا لهزيمته الثقيلة 1 / 4 أمام كروز ازول في الموسم الماضي وتغلب عليه 2 / صفر مساء السبت، في المرحلة الثانية عشرة من الدوري المكسيكي لكرة القدم.
 
وقفز باتشوكا من المركز التاسع إلى الرابع في جدول المسابقة بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي ورفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد كروز ازول عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر حيث مني بالهزيمة الثانية له مقابل خمسة تعادلات في آخر سبع مباريات خاضها بالبطولة.
 
وأنهى باتشوكا الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله فيكتور جوزمان في الدقيقة 30 وعزز الفريق انتصاره في الشوط الثاني بهدف ثان سجله فرانكو خارا في الدقيقة 84 .

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