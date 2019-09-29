باتشوكا يثأر من كروز ازول ويقفز للمركز الرابع بالدوري المكسيكي

ثأر باتشوكا لهزيمته الثقيلة 1 / 4 أمام كروز ازول في الموسم الماضي وتغلب عليه 2 / صفر مساء السبت، في المرحلة الثانية عشرة من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

ثأر باتشوكا لهزيمته الثقيلة 1 / 4 أمام كروز ازول في الموسم الماضي وتغلب عليه 2 / صفر مساء السبت، في المرحلة الثانية عشرة من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

ثأر باتشوكا لهزيمته الثقيلة 1 / 4 أمام كروز ازول في الموسم الماضي وتغلب عليه 2 / صفر مساء السبت، في المرحلة الثانية عشرة من الدوري المكسيكي لكرة القدم.