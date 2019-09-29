يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، احتفالية "أكتوبر والسينما"، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء 2 أكتوبر المقبل، وذلك بمقر المركز في 36 شارع شريف القاهرة.

تتضمن الاحتفالية عرض فيلم (أبناء الصمت) للمخرج محمد راضي، والبطولة للفنانين "نور الشريف، مديحه كامل، مرفت أمين، أحمد زكي، محمد صبحى، محمود مرسي".

وعقب ذلك تقام ندوة لمناقشة الفيلم، بمشاركة الكاتب والسيناريست مجيد طوبيا، والكاتب والناقد الفني سمير عبد اللطيف، ويدير الندوة الناقد مجدى الشحرى، مدير المركز.