قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، إن داي بينح قوه المبعوث الخاص للرئيس الصيني، سيحضر مراسم تأبين الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

وقال شوانج - في تصريح اليوم الأحد - "إن مشاركة بينج قوه في المراسم المقررة غدًا الاثنين، في باريس تأتي تلبية لدعوة من الحكومة الفرنسية".

يُذكر أن قصر الرئاسة في فرنسا قد أعلن أن غدًا سيكون يوم حداد وطني لوفاة شيراك، حيث ستقام مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه في كنيسة سان سولبيس في باريس، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحشد من زعماء وقادة الدول.