توماس فريدمان: ترامب قضم أكبر مما يستطيع مضغه بالحديث عن بايدن مع الرئيس الأوكرانى

اعتبر الكاتب الصحفى الأمريكى الشهير توماس فريدمان، أن إطلاق مجلس النواب الأمريكى تحقيقا رسميا بهدف عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على خلفية شكوى عنصر المخابرات الأمريكية حول مكالمة ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جاء نظرا لما تتسم به تلك الأزمة من وضوح وخطورة عن غيرها من الأزمات خلال رئاسته.

وقال فريدمان خلال مداخلة مع الإعلامي فريد زكريا في برنامجه "جي بي اس" الذى تبثه محطة "سي.إن.إن" الأمريكية إن الوضع الراهن مختلف عن تقرير روبرت مولر المدع الخاص في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، موضحا أن مولر كان رجلًا يعمل من خلف الستار طيلة عامين، ترامب يستطيع نزع الشرعية عنه، لم نسمع صوته ولم نكن نعرف جميعا ما الذي حدث، لكن هذه الحالة (مكالمة ترامب مع نظيره الأوكرانى) واضحة للغاية ومن السهل جدا فهمها.

وأضاف فريدمان في تلك الحالة يوجد شاهد هو موظف كان يعمل في البيت الأبيض لديه ضمير حي سمع تقارير تفيد بأن الرئيس اتصل بنظيره الأوكرانى وطلب منه مساعدة للتخلص من منافسه جو بايدن (الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطى للانتخابات الرئاسية المقبلة)، عبر فتح تحقيق بشأن نجله.

وتابع فريدمان أن صديقا له قال له منذ فترة أن الديمقراطيين لن يسقطوا ترامب، وأن الرئيس الأمريكى فقط يمكنه أن يسقط نفسه، حيث شبهه بالملاكم مايك تايسون الذى لم يكن أحد يستطيع هزيمته، لكن تايسون هو الذى هزم نفسه عندما قام بقضم جزء من أذن منافسه إيفاندرهوليفيلد( خلال مبارة جمعتهما عام 1997).

ومضى قائلا إن صديقه قال إن ترامب سيقوم يوما ما بقضم شخص، واعتبر فريدمان أن هذا ما حدث فى تلك الحالة (طلب ترامب مساعدة ضد بايدن) لكنه قضم أكبر مما يستطيع مضغه.

ورأي الكاتب الصحفى الأمريكى أن الشكوى حول مكالمة ترامب وزيلينسكي تشير إلى أمر خطير وهو الاستقلال عن ترامب، فلأول مرة سيقاوم ترامب عدوًا لن يكون من السهل نزع الشرعية عنه وهو الحكومة الأمريكية وموظفى الخدمة المدنية، لافتا إلى أن محللون في البيت الأبيض رأوا فى ما فعله الرئيس محاولة لتجنيد زعيم أجنبي على طريقة المافيا لمساعدته على التخلص من منافس سياسي، لكنهم واجهوا ذلك.

وأشار فريدمان إلى أنه على الديمقراطيين فعل المزيد، كما فعلوا في فضيحة ووترجييت (1973)، فهناك حاجة لمدعي عام محترف، ولجعل هذه القضية، قضية الدستور الأمريكي وقيمه ضد ترامب. وتابع: أما إذا استمر الأمر على أنها قضية الحزب الديمقراطي ضد ترامب، فسوف يرتكب الديمقراطيون خطأ فادحًا.