30 رئيس دولة وحكومة في العالم يشاركون في وداع جاك شيراك غدا

أعلن 30 رئيس دولة وحكومة في العالم حتى الآن أنهم سيحضرون مراسم وداع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك غد الاثنين.

وذكر قصر الإليزيه في بيان السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من بين الذين يتوقع حضورهم.

كما أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير كذلك عزمهما حضور مراسم وداع شيراك ، الذي توفي يوم الخميس عن عمر ناهز 86 عاما.

ويتوقع أيضا أن يحضر المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر، حسب الإليزيه. وكان شيراك قد دافع عن شرودر في 2003، في موقفه ضد خطط الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش فيما يتعلق بغزو العراق.

وسيكون يوم الاثنين يوم حداد وطني في فرنسا.

ويتوقع أن يحضر الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون والرئيس السابق فرانسوا أولاند والرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، مراسم الوداع.