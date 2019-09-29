نانسي بيلوسي: عزل ترامب يستحق خسارة الأغلبية الديمقراطية في كونجرس 2020

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن السعي بنجاح لإقالة الرئيس دونالد ترامب يستحق خسارة الأغلبية في مجلس النواب عام 2020.

وشددت بيلوسي - في تصريحات صحفية، حسبما أوردت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكتروني - على أن تفويض الكونجرس لمحاسبة الرئيس هو أكثر أهمية من السياسة.

وأوضحت أن الحفاظ على الأغلبية الديمقراطية لا يهم وأن مسئولية الكونجرس الأولى تتمثل في حماية دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه.

تأتي تصريحات المسئولة الأمريكية عقب إظهار استطلاعات للرأي أن الرأي العام الأمريكي يتحول نحو تأييد إجراءات عزل الرئيس الأمريكي.