السعودية تقدم قروضا لمشروعات الطاقات المتجددة لتنويع اقتصادها

بدأت السعودية في عرض قروض لمشروعات الطاقة المتجددة وشركات تصنيع مكونات الطاقة المتجددة، حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على خام النفط.

ووفقًا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم، افتتح صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي يبلغ رأسماله 105 مليارات ريال (28 مليار دولار) تطبيقات للبرنامج أطلق عليه اسم "متجددة" اليوم الأحد.

وسيمنح البرنامج قروضا كبيرة تصل إلى 2ر1 مليار ريال، استنادا إلى ملكية الشركة وشركات تصنيع مواد الطاقة المتجددة المستهدفة وكذلك مشروعات الإنتاج المستقلة. كما سيوفر الصندوق تمويلا للشركات في قطاعات أخرى تريد البدء في استخدام مثل هذه الطاقة.

ونقلت بلومبرج عن إبراهيم المعجل الرئيس التنفيذي للصندوق قوله إنه "سواء كنت في المجال الصناعي أو الزراعي أو التجزئة، إذا كنت تريد نشر الطاقة المتجددة، فسنقوم بتمويل ذلك ... بالنسبة لاعتماد الطاقات المتجددة في المملكة، يجب أن ندعمها".

وتعمل أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم على تطوير صناعات جديدة لتقليل اعتمادها على خام النفط. ويعتزم صندوق الثروة السيادية للبلاد الاستثمار في منشآت ومصانع للطاقة المتجددة من أجل إنتاج مكونات لمزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما تريد المملكة العربية السعودية استخدام المزيد من الغاز الطبيعي وبدائل أخرى لتحير المزيد من خام النفط الذي تقوم بحرقه من أجل توليد الطاقة.