تقرير: 15% من الأجانب في كوريا الجنوبية من المهاجرين غير الشرعيين

كشف تقرير صدر عن وزارة العدل الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن حوالي 15% من الأجانب المقيمين في البلاد هم مهاجرون غير شرعيين، وأن التايلانديين يشكلون أكبر مجموعة من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين.

وذكر التقرير - الذي نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن إجمالي عدد الأجانب الذين يقيمون في كوريا الجنوبية دون إذن حتى شهر يوليو الماضي بلغ 370.889 أجنبي، أي ما يعادل نسبة 15% من إجمالي عدد الأجانب المقيمين في البلاد.

ومن السكان المهاجرين غير الشرعيين، بلغ عدد السكان التايلانديين 140 ألف شخص، وهو ما يمثل حوالي 40% من المقيمين في كوريا الجنوبية دون إقامة.

وهذا الرقم يجعلهم أكبر مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين ويمثل زيادة قدرها 3 أضعاف عن عدد 52 ألف تايلاندي كانوا يقيمون في كوريا الجنوبية بشكل غير قانوني نهاية عام 2015.

وجاء الصينيون كثاني أكبر مجموعة قومية من المهاجرين غير الشرعيين، حيث بلغ عددهم 70 ألف شخص حتى يوليو الماضي.

كما أظهر التقرير أن كوريا الجنوبية شهدت ارتفاعا في عدد المهاجرين غير الشرعيين من كازاخستان 8 أضعاف منذ نهاية عام 2015 إلى 10707 حتى يوليو الماضي.

وأوضح التقرير أيضا أن حوالي نصف عدد المهاجرين غير الشرعيين في كوريا الجنوبية دخلوا البلاد من خلال برنامج الإعفاء من التأشيرة، وأن 271 مهاجرا غير شرعي قد وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم مخدرات اعتبارا من أغسطس الماضي، ارتفاعا من 172 في عام 2018.