اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في منطقة التسوق بهونج كونج

استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع مع المتظاهرين الذين تجمعوا في خليج كوزواي في هونج كونج، بعد أن حاصرت حشود مجموعات من أفراد الشرطة الذين كانوا يقومون بعمليات اعتقال.

وكان تواجد الشرطة كثيفا في منطقة التسوق، قبيل انطلاق مسيرة غير مصرح بها، حيث كانت عمليات البحث والتفتيش جارية قبل أن تبدأ.

وتعالى صراخ المحتجين والسكان العزل، وبدأوا في إلقاء زجاجات المياه على مجموعات الشرطة أثناء اعتقالهم رجلين في منتصف العمر، ما أدى إلى رد الشرطة سريعا بإطلاق رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع.

وصرخ رجل يرتدي ملابس سوداء، قائلا رقم هويته في هونج كونج أمام وسائل الإعلام، بينما كان يتم نقله وهو مكبل اليدين، وذلك حتى تتمكن أسرته ومحاميه من العثور عليه لاحقا.