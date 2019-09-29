انتهاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالعاصمة الإدارية مايو 2020

• السفير الصيني: سيساعد مصر على التخطيط والرصد في مجالات الزراعة والموارد البحرية وتحسين الأحوال المعيشية





تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، مقر مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة، والدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

أكد الوزير على عمق العلاقات الاستراتيجية مع الصين، خاصًة في مجال تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد، والاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال، مشيرًا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب الصيني لإنشاء "مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية (AIT)" كأول مركز متخصص في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعية في المنطقة العربية، والثاني من نوعه على المستوى الإقليمي.

وعقد الوزير اجتماعًا مع الوفد الصيني؛ لمناقشة أهم التطورات التي حدثت خلال الفترة الماضية لإنشاء المركز، وكذلك تحديد الخطوات القادمة.

وأوضح الوزير أن أهمية هذا المشروع تكمن في استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية، والتي تشترط إنشاء مقر دائم للوكالة بمصر؛ بهدف استقبال الوفود وإعداد وتأهيل الكفاءات، ووضع برامج مشتركة بين وكالة الفضاء الإفريقية ووكالات الفضاء الأخرى كالوكالة الأوربية والصينية وغيرهما، لافتا إلى التعاون مع فرنسا واليابان في مشروع وكالة الفضاء الإفريقية.

شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من أعمال الإنشاءات للمركز قبل نهاية العام الحالي، مؤكداً أهمية المتابعة الدورية لأعمال المبنى؛ حتى يتم الانتهاء منه على الوجه الأكمل في مايو 2020، موجهًا الشكر إلى الجانب الصيني على الدعم المقدم لمصر في هذا المجال الحيوي.

وأكد الوزير على دعم الوزارة الكامل لهذا المشروع حتى يكون نواة لمدينة الفضاء المصرية التي من المنتظر إنشائها في أقرب وقت ممكن، متمنيًا أن يتم التعاون مع الجانب الصيني في العديد من المشروعات.

ومن جانبه، أعرب السفير الصيني على عمق العلاقات التاريخية المصرية-الصينية، مؤكدًا أن الحكومة الصينية تولي اهتمامًا بالغًا بهذا المشروع، والذي يلعب دورًا إيجابيًّا في العلاقات المصرية الصينية، منوها بأن هذا المشروع سيساعد مصر على التخطيط والرصد في مجالات الزراعة والموارد البحرية بهدف تحسين الأحوال المعيشية.

جدير بالذكر أن المركز تأسس ضمن "برنامج الفضاء المصري" التابع لوكالة الفضاء المصرية وهو مسؤول عن توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية، ويضم عددًا من أحدث الوسائل التكنولوجية في مجال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد، بعقول وخبرات مصرية متميزة، وسيكون المركز الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وسيخدم المركز وكالة الفضاء المصرية، وعددًا من المشروعات القومية المصرية، التي تنفذها مصر في الفترة الحالية.