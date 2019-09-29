الإيكاو تشيد بإنجازات قطاع الطيران المدني المصري

التقى وزير الطيران، الفريق يونس المصري، بالدكتور برنارد اليو، رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والدكتورة فانج ليو، أمين عام المنظمة، وقدما التهنئة لوزير الطيران على فوز مصر بعضوية مجلس «الإيكاو» وحصولها على المركز الأول عربيًا وأفريقيًا في انتخابات المجلس؛ وهو ما يعكس مدى ثقة وتقدير المنظمة لدور مصر وجهودها في دعم قضايا صناعة النقل الجوى إقليميًا ودوليًا.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوفد المصري برئاسة الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، في فعاليات الدورة الـ 40 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والمنعقدة حاليًا بمقر المنظمة بمونتريال بكندا والتي من المقرر أن تستمر حتى الـ 5 من أكتوبر الحالي.

وأشاد رئيس المنظمة والأمين العام بما شهده قطاع الطيران المدني المصري، من طفرة كبيرة والتي شملت التطوير بجميع المطارات المصرية، وتحديث منظومة الملاحة الجوية، والمسارات الجوية بالإضافة إلى خطة تحديث أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، فضلًا عن جهود وزارة الطيران المدنى المصري في دعم قضايا أمن وسلامة الطيران المدني بامتثالها لكافة قواعد وتوصيات وتشريعات المنظمة، بجانب تبنيها لكافة المبادرات الصادرة عن الايكاو و تدعيم كافة الوسائل الفنية من أجل تحقيق أهداف استراتيجية سلامة وأمن الطيران الدولي والنمو المستدام للنقل الجوي.