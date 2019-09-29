كلوب يزيد مخاوف ليفربول

يرغب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي في قيادة منتخب بلاده يومًا ما، وفقًا لتقارير صحفية عالمية.

ووفقًا لصحيفة ميرور البريطانية فإن إدارة ليفربول على علم بأنهم سيخوضون معركة من أجل الإبقاء على يورجن كلوب داخل قلعة الأنفيلد إذا حاول المنتخب الألماني التعاقد معه.

وحسب التقارير الصحفية فإن المخاوف تتزايد لدى إدارة ليفربول من أن يكون كلوب عرضة لمحاولات المنتخب الألماني للتعاقد معه عند انتهاء التعاقد مع يواخيم لوف، المدير الفني الحالي للماكينات.

وعلى الرغم من أن كلوب سعيدً تمامًا بالتواجد داخل قلعة الأنفيلد، وفقًا لما رصدته التقارير الصحفية إلا أن طموحه هو قيادة منتخب بلاده يومًا ما، وعلى الرغم من استمرار عقد كلوب مع ليفربول لثلاث سنوات مقبله، إلا أن ملاك النادي يريدون قطع الطريق لأى محاولات للتعاقد مع كلوب.

وتفكر إدارة الريدز في جعل مرتب كلوب الأعلى في الدوري الإنجليزي، من أجل الضغط عليه للبقاء على رأس القيادة الفنية للفريق.

يذكر أن ليفربول قد نجح فى التغلب فى الجوله السابعه من الدوري الإنجليزي على شيفيلد يونايتد بهدف نظيف، ليحافظ ليفربول على صدارته للدوري برصيد 21 نقطه بالعلامه الكاملة.