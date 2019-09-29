قال الداعية التركي المعارض، فتح الله جولن، إن "هؤلاء المسيطرين على مقاليد الأمور في بلادنا اليوم ليسوا من أبناء الأناضول الحقيقيين، بل حتى يقال إنهم قدموا من الشمال، وقد غابت عنهم قيم شعب الأناضول الأصيلة".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، مساء اليوم السبت: "لكنهم يتظاهرون بأنهم يحترمون قيم هذا الشعب ومبادئه الدينية والأخلاقية والتراثية"، معقبًا: "لقد استخدموا الشعارات الدينية والخطابات الإسلامية البراقة لضمان بقائهم في السلطة".

وتابع: "لقد كنا ندعم هؤلاء فترة من الزمان، فقد جاء أردوغان إلي يستشيرني عندما بدأ في إطلاق مشروعه السياسي، كنت أسمع أنه يصلي وأنه خريج ثانوية الأئمة والخطباء، وليس لديه مؤهل جامعي، فقدمت له آراء إيجابية، ونصحته بعض النصائح".

واستطرد أن المسيطرين على مقاليد الأمور في تركيا، قد استخدموا الشعارات الإسلامية بضاعة رخيصة لضمان بقائهم في السلطة ولإضفاء الشرعية على فسادهم وحياتهم المترفة، وفقًا لما لتعبيره.

وأردف: "إذا كان النظام الحاكم في تركيا يريد أن يضع دستورًا جديدًا فعليه أن يضع دستورًا يحترم وضع الأغلبية المسلمة، ويحترم في الوقت ذاته معتقدات الآخرين".

وتابع: "لو سألوني عن رأيي في ذلك لاقترحت عن المسؤولين أن يستفيدوا من الدستور الأمريكي الذي يحترم كل الآراء، مع مراعاة حقوق المسلمين بصفة أساسية"، مستطردًا أن الدستور التركي الحالي لا يصلح لإدارة المجتمع التركي الذي يشتمل على أطياف وقوميات متنوعة.

وأضاف أن المسار الحالي في مصر يبدو جيدًا، معقبًا: "أردوغان ومن معه يستغلون السمعة التي ورثوها من تاريخ العثمانيين، ليحدثوا بها تأثيرًا في العالم الإسلامي".

وقال: "وأعتقد أن مصر تستطيع أن تقدم نموذجًا أفضل، إذا حافظت على هذا الخط من التوازن، وهي قادرة على ذلك بما تتمتع به من سمعة طيبة وشعب عريق يتمتع بذكاء عال".

واستطرد: "كثير من الدول، وخاصة في القارة الإفريقية، والعالم الإسلامي ينظرون إلى مصر نظرة احترام وتقدير ويتخذون منها نموذجًا يقتدى به، لذا فالقيادة المصرية بما تتمتع به من نضوج، قادرة على خلق طاقة جماعية تؤدي إلى تحقيق تساند بين هذه الدول إذا واصلت سيرها على هذا الدرب".

وذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا يصغي إلى أحد، مضيفًا: "وبالذات نحن، فلديه أحكام مسبقة عنا، إنه يتهمنا بالإرهاب، ويتهمني شخصيًا بأنني رأس الإرهاب، وقد أصدروا ضدي أحكامًا متعددة بالمؤبد".

وواصل حديثه في هذا الشأن، أنه يجب على البلدان الديمقراطية، والدول الغربية ودول العالم الإسلامي أن تتخذ تجاهه موقفًا موحدًا كي يتراجع عن "استبداده"، وفقًا لوصفه.

وأوضح أن هذا هو السبيل الوحيد، كي تتوقف الفوضى والاضطرابات التي تشهدها تركيا خلال الفترة الراهنة، مضيفًا: "وهذا ما أخبرني به صديق كان يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة أردوغان من قبل".







