يستضيف مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي في الزمالك، فرقة "ذا باند"، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، يقدم الفريق بقيادة مؤسسة الفنان حسن المصري، مجموعة من الأغاني الجديدة سيقدمونها لأول مرة للجمهور، ومنها وش تاني، ودونجوان، ومش بتحب، وأنا مش مشهور، إلى جانب مجموعة من أشهر أغاني الفرقة والتي لها أثر مع الجمهور.

أما مفاجآة الحفل فستكون مع فقرة تقديم المواهب الجديدة للجمهور، وتقدم من خلالها الفرقة مغني الراب ميدو مجدي والمغني محمد حجو.

ويتكون فريق ذا باند من 8 فنانين هم حسن المصري "فوكال" و"جيتار"، ومارتن أيمن "كيبورد"، وكمال محمد "كمان"، وفادى نبيل "باص جيتار"، وأحمد أسامة "درامز"، ومنة "طبلة"، ومحمد جمال "إيقاع"، وأحمد ماندي "ليد جيتار".