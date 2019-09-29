العثور على جثتي إرهابيين اثنين شرقي الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر -اليوم الأحد- العثور على جثتي إرهابيين اثنين إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة كسير حميمص، قرب بلدة العوانة بولاية جيجل شرقي البلاد.

وقالت الوزارة، على موقعها الإلكتروني اليوم، إن الارهابيين كانا قد قتلا من طرف قوات الجيش خلال عمليات سابقة.

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة، إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست.

ووفق بيان الوزراة، جرى التحفظ على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وأربعة صواريخ أرض-أرض من نوع BM-21، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة.