قال الداعية التركي المعارض، فتح الله جولن، إن "هؤلاء المسيطرين على مقاليد الأمور في بلادنا اليوم ليسوا من أبناء الأناضول الحقيقيين، بل حتى يقال إنهم قدموا من الشمال، وقد غابت عنهم قيم شعب الأناضول الأصيلة".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي نشألت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، مساء اليوم السبت: "لكنهم يتظاهرون بأنهم يحترمون قيم هذا الشعب ومبادئه الدينية والأخلاقية والتراثية"، معقبًا: "لقد استخدموا الشعارات الدينية والخطابات الإسلامية البراقة لضمان بقائهم في السلطة".

وتابع: "لقد كنا ندعم هؤلاء فترة من الزمان، فقد جاء أردوغان إلي يستشيرني عندما بدأ في إطلاق مشروعه السياسي، كنت أسمع أنه يصلي وأنه خريج ثانوية الأئمة والخطباء، وليس لديه مؤهل جامعي، فقدمت له آراء إيجابية، ونصحته بعض النصائح".