غرقت جنوب السودان الدولة الأحدث في إفريقيا في مستنقع من الحرب الأهلية الطاحنة منذ 5 سنوات، حيث أثر ذلك سلبا علي عمليات التبادل النقدي في دولة لا تملك القدرة على حماية البنوك، وهنا يبرز دور تقنية جديدة بدأت بالانتشار وهى التحويلات عبر الهواتف المحمولة.

وتستعرض وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، ملامح انتشار نظام التداول النقدى عبر الهواتف، وفائدة ذلك على الدولة والمستخدمين.

ولم يجد "آنجلو أدود" وقتا كبيرا ليقتنع بالتخلي عن مهنته كصاحب دكانا ليشتري كشكا صغيرا للحوالات الهاتفية، لكنه بدأ ذلك بنوع من القلق حيث يقول "كنت متخوفا فالناس لا يتحمسون للأشياء الجديدة، أو لم يأتني أحد من الزبائن".

ويضيف أدود أن تلك الخدمة عادت عليه بأرباح كبيرة في أسبوع واحد ما لم تكن مهنته القديمة لتوفرها له في شهر.

ولتنظيم تلك الخدمات خرجت شركتي "إم جوراش ونيليباي" وكلتاهما متحدتين مع شركة الاتصالات الجنوب سودانية الشهيرة زين لتيسير البنية التحتية للخدمة الجديدة.

ونشرت الحكومة العديد من اللوحات الإعلامية في شوارع العاصمة جوبا لإقناع المواطنين بالاستثمار في التحويلات الهاتفية، بينما اعتمدت الحكومة على المواطنين المقيمين في كينيا وأوغندا، حيث تنتشر تلك الخدمة من قبل للترويج للطريقة الجديدة بين السكان المحليين.

ويقول "دارياس موب"، مدير شركة نيليباي للحوالات الهاتفية، إن المواطنين لا يستخدمون البنوك المحلية حيث لم يقبل علي البنوك منذ نشأتها عدا 20% من المستخدمين، بينما بحثت الأغلبية عن طرق بديلة.

وأضاف دارياس أن تبادل النقود بطريقة سهلة كالتحويلات الهاتفية يمثل قدر أكبر من الإندماج المالي في الدولة ما بدوره انعاش الاقتصاد.

ويقف عائقين أمام انتشار تلك الخدمة وهى الأمية بين السكان المحليين، إلى جانب ضعف بنية الاتصالات التحتية جراء الحرب.

وأما بالنسبة للأمية بين السكان فلا يملك أكثر من 16% من السكان حسابات إلكترونية على خدمات التحويل الهاتفي، ما يعنى أنهم لم يستطيعوا إرسال الأموال، وسيدفعون كثيرا لسحب التحويلات المرسلة إليهم، ولكن شركة نيليباي قدمت حلا عبر استخدام أجهزة تعمل بالبصمة لتسجيل حسابات للقرويين المحليين.

وأما البنية التحتية فقد تسببت الحرب في تدمير نصف الـ400 برج إتصالات بحوزة شركة زين في 9 ولايات مختلفة، حيث لا تملك بعض الولايات أى برج إتصال وفقا لأحمد حسين، مدير تسويقي بالشركة.

وتحاول شركة زين تعويض النقص بإنشاء شبكة قوية في المدن الكبيرة.

ويمثل عدم الشفافية في التحويلات الهاتفية التي تتم عبر وسيط كشركتي "نيليباي وإم جوراش" أمرا مقلقا للمستخدمين من التجار، ولكن الدولة تخطط للاستغناء عن تلك الشركات وعمل نظام يتيح للبنك الحكومي التحكم فى التحويلات، بينما سيتم مأقتا إلزام الشركات الوسيطة باتباع إجراءات محددة لضمان أمان المستخدمين وخلو التعاملات من عمليات غسيل الأموال.

ولا زالت الحرب فوق كل شيئ حائلا أمام شعب جنوب السودان لإجراء أى تعامل تجاري أو مالي، فحينما سأل أحد عملاء خدمات التحويل الهاتفية السيدة روضة إذا كانت راغبة بتحويل بعض المال فردت السيدة باستغراب "كل أسرتي لجئين في مخيمات أوغندا إذا لمن سأحول الأموال".