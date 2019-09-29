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تنفيذ 775 حكما قضائيا على هاربين بالمنيا

أرشيفية
أرشيفية
ماهر عبد الصبور:
نشر فى : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 10:05 ص | آخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 10:05 ص

تمكنت حملة لرجال تنفيذ الأحكام القضائية بمديرية أمن المنيا، خلال حملة من تنفيذ 775 حكما قضائيا على هاربين من قضايا جنائية بمراكز المنيا المختلفة.

كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن حملة لتنفيذ الأحكام القضائية من تنفيذ 775 حكما قضائيا على هاربين من قضايا جنائية، شملت جنائي، حبس جزئي، مستأنف.

كما تمكنت حملة لشرطة المرافق العامة بالمنيا، من تحرير وازالة 297 مخالفة مرافق عامة وإشغال طريق متنوعة، خلال حملة استهدفت الشوارع والميادين الرئيسية بمراكز جنوب المحافظة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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