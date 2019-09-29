وزير الخارجية اليمني: إيران وأذرعها تشكل خطرا على الأمن القومي للمنطقة

قال وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي إن إيران تشكل وأذرعها العسكرية في المنطقة - بما فيها الحوثيون وحزب الله - تهديدا خطيرا على الأمن القومي للمنطفة.

وأضاف الحضرمي - في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نقلتها قناة "العربية الحدث" اليوم الأحد - أن "إيران ألحقت باليمن والجزيرة العربية ضررا بالغا.. فهي من أنشأ ودرب وسلح ميليشيا الحوثي التي ترفع شعار الثورة الإيرانية وتنتهج نهجها في القمع والتنكيل والتعذيب، وحولت بعض المناطق في اليمن إلى منصات لإطلاق الصواريخ لتهديد أمن الجيران والملاحة الدولية في البحر الأحمر".

واستطرد الوزير قائلا : إن التقارير الأممية تكشف حجم الدعم الذي تتلقاه ميليشيا الحوثي من إيران، موضحا أن الميليشيات الحوثية ادعت كذبا مسؤوليتها عن الهجمات الإرهابية على منشآت أرامكو، مدينا هذا الهجوم الإرهابي، ومؤكدا على ضرورة أن يتم التصدي له وتحميل فاعليه المسؤولية كاملة.