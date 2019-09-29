ليبيريا والصين توقعان اتفاقا لإنشاء جسرين علويين خارج العاصمة مونروفيا

ذكرت وزارة الخارجية الليبيرية أن وزير الخارجية جبيزونجار فايندلي وقع مع السفير الصيني فو جيجان اتفاقًا لإنشاء جسرين علويين منفصلين في مدينة (كونجو) الواقعة خارج العاصمة الليبيرية مونروفيا.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن فايندلي أعرب عن امتنان حكومته وشعبه للصين على ما تطرحه من مبادرات لصالح ليبيريا، حيث أن إنشاء هذين الجسرين سيساعد على تخفيف مشكلة الازدحام المروري وحماية أرواح وممتلكات سكان مدينة كونجو.. مؤكدا أن بلاده ستواصل العمل مع الصين؛ بهدف تعزيز التعاون القائم بين البلدين.

ومن جهته، وصف السفير الصيني العلاقات مع ليبيريا بأنها علاقات راسخة، موضحًا أن الشراكات بين البلدين ستتعزز خلال السنوات القادمة، وأن مشروع إنشاء الجسرين العلويين يأتي في إطار المساعدات التي تقدمها الصين إلى ليبيريا.

يذكر أن طول الجسر العلوي الأول يبلغ حوالي 1140 مترًا، بينما سيبلغ طول الجسر الثاني 780 مترًا.