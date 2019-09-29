«أبوظبى الإسلامى» يمنح «أورا ديفلوبرز» 200 مليون جنيه لتطوير حديقة زايد المركزية

وقع مصرف أبوظبى الإسلامى ــ مصر وشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت إحدى شركات مجموعة جيميناى القابضة عقد تمويل لدعم عملية تطوير ورفع كفاءة حديقة الشيخ زايد المركزية، بمدينة الشيخ زايد، بمبلغ 200 مليون جنيه مصرى.

وينتظر أن يسهم المشروع فى تحويل الحديقة إلى متنفس جديد لسكان مدينة الشيخ زايد بما يضمه من مرافق وأنشطة، مثل المجمع الرياضى المقام وفقا لأحدث المعايير العالمية ويضم ملاعب كرة قدم وتنس، بجانب مجموعة من المطاعم والكافيتريات، وأماكن للمشى وركوب الدراجات الهوائية، ومنطقة ألعاب الأطفال، ومجموعة من الأنشطة الترفيهية.

قال محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف أبوظبى الإسلامى ــ مصر: إننا فى مصرف أبو ظبى الإسلامى ــ مصر نسعى دائما للنمو والتوسع ودعم جهود التعاون مع الشركات الكبيرة والمؤسسات المحلية والدولية، وسنواصل العمل على تقديم المنتجات والخدمات المالية بأعلى جودة ممكنة.

وأكد المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أورا ديفلوبرز القابضة أن رؤية الشركة تعتمد على إقامة مشروعات نابضة بالحياة تسهم فى تحسين جودة الحياة للسكان، وخلق مجتمعات عصرية تعتمد مفاهيم الابتكار والاستدامة، وتقدم أسلوب حياة جديد ومميز، لافتا إلى أن مشروع كتطوير حديقة زايد المركزية يتماشى مع هذه المفاهيم الراسخة، ويسهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما يصب فى صالح الاقتصاد الوطنى.