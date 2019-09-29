مسؤول: الكويت لديها استراتيجية لتحقيق هدف التحولات الرقمية

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي اليوم الأحد إن الكويت لديها استراتيجية وخارطة طريق واضحة لتحقيق هدف التحولات الرقمية والتطور التكنولوجي فيها.

جاء هذا في كلمة لمهدي اليوم الأحد خلال حلقة نقاشية نظمها مركز الكويت للسياسات العامة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتية بعنوان (الرقمنة - التكنولوجيا الرقمية - الطريق السريع الجيد للبلدان الصغيرة نحو النجاح).

وأضاف أن الكويت لديها بنية تحتية لتكنولوجيا متطورة في المجال الرقمي خاصة في مجال تقنية الجيل الخامس، مبينا أن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية كبيرة لها انعكاسات على الكويت.

وأوضح أن التحول التكنولوجي الرقمي هو هدف ضمن سياسات الخطة الإنمائية للدولة، مشيرا إلى أن المؤشرات التي تعكس تطور الكويت في هذا المجال تتضمن قدرة الدولة على التحول نحو التكنولوجيا الرقمية.

وذكر أن هذا المؤشر يظهر من خلال انتشار استخدام الأجهزة الذكية وغيرها من الأجهزة فضلًا عن قدرة المواطنين والمقيمين على التعامل مع التكنولوجيا الرقمية بشكل جيد.

ولفت إلى احتلال الكويت المركز الثاني عالميا في الاعتماد على تقنية الجيل الخامس بعد كوريا الجنوبية من خلال عدد أجهزة البث المخصصة لهذه التقنية والبنية التحتية لها بناء على حجم الدولة وذلك بحسب تقرير من شركة هواوي الصينية.

وذكر مهدي أن التحول الرقمي على المستوى العالمي أظهر أسواقا جديدة مع انتهاء أخرى تقليدية مثل أسواق التجزئة التي احتلت مكانها الشركات الرقمية والتكنولوجية خلال السنوات الخمس الماضية.

ولفت إلى أن التحولات العالمية تشهد منافسة قوية في مجالات التكنولوجيا الرقمية مع دخول الصين كمنافس عالمي خاصة مع ما تشهده من تطور تكنولوجي رقمي متسارع على المستوى العالمي.