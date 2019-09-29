المصيلحي: من يملك سيارة يجب أن يتنازل عن بطاقة التموين

• والهدف من تنقية البطاقات هو دعم الفئات الأكثر احتياجا





قال وزير التموين إن الهدف من تنقية البطاقات ومراحل الاستهداف التي تمت هو دعم فئات الأكثر احتياجا وليس توفيرا للنفقات، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على دعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف الوزير -خلال افتتاحه مركز الخدمة المتطورة بمدينة نصر اليوم الأحد- أن الذي يمتلك سيارة لا يستحق الدعم، ومن المفترض أن يتنازل طواعية عن البطاقة التموينية، مطالبا العاملين بتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة من قبول التظلمات بمكاتب التموين وإضافة الزوجة غير المقيدة، إلى جانب إصدار البطاقات الجديدة للفئات الأكثر احتياجا.

وتابع الوزير أن مكاتب التموين شهدت طفرة حضارية في جميع المحافظات بالتعاون مع المحافظين لتوفير الأماكن اللائقة، وهناك خطة طموحة للانتهاء من تطوير جميع المكاتب خلال سنتين أو سنتين ونصف على الأكثر.