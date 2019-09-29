من هو حارس الملك سلمان الذي قتل في إطلاق نار؟

أعلنت شرطة مكة، صباح الأحد، مقتل حارس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، اللواء عبد العزيز الفغم، مساء أمس السبت، أثناء زيارته لصديقه تركي عبد العزيز السبتي، حيث دخل عليهما صديق يُدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين «الفغم» و«بن مشعل»، ليقوم الأخير بإطلاق الرصاص على حارس الملك سلمان.

وفيما يلي نرصد من خلال السطور القادمة أبرز المعلومات المتعلقة باللواء عبد العزيز الفغم:

- التحق بكلية الملك خالد العسكري عام 1989، وتخرج منها عام 1991 بتفوق غير مسبوق.

- عُين من قبل الحرس الوطني السعودي بوظيفة لواء خاص، ثم نُقل للخدمة في الحرس الملكي.

- حصل على العديد من الدورات التدريبية في مجال الصاعقة وتأمين الشخصيات الهامة.

- عمل في بداية حياته كضابط ارتباط في مواكب الملك.

- عمل والده اللواء بداح بن عبد الله بن هايف الفغن، مرافقًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، لمدة ثلاثة عقود.

- استكمل مسيرة والده في حراسة الملوك، ورافق الملك عبد الله بن عبد العزيز كحارس شخصي لمدة عشر سنوات قبل وفاته.

- اختاره الملك سلمان حارسًا شخصيًا له بعد أن أثبت إخلاصًا وتمكنًا في حراسته للملك عبد الله.

- كان يرافق الملك سلمان في كافة المناسبات الرسمية.

- حصل على لقب «أفضل حارس شخصي على مستوى العالم» من قبل منظمة الأكاديمية العالمية.

- آخر ظهور رسمي له خلال استقبال الملك سلمان لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في جدة في 25 من سبتمر الجاري.