يوسف الحسيني: دعوات الإخوان للتظاهر هدفها الفوضى ولا يهمهم الصالح العام

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن دعوات الإخوان إلى التظاهر الفترة الماضية، لم تكن دعوة من أجل الاعتراض على أحداث فعلية في البلد موضحًا: «لم تكن المظاهرات من أجل الاعتراض على نظام اقتصادي أو زيادة الأسعار أو فرض ضرائب أو غيره».

وأضاف الحسيني، في لقائه ببرنامج «الآن» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن «الإخوان تروج لفكرة التظاهر بسبب الاستياء من الأوضاع الاجتماعية فى مصر من أجل إحداث فوضى، في حين لم يستخدموا ولو لمرة دعوة للتظاهر من أجل الصالح العام أو مطالب اجتماعية واضحة».

تابع: «هذا الفرق الواضح بين دعوات التظاهر في 25 يناير و30 يونيو، والتى جاءت من أجل التظاهر علي رفض استمرار حكم البلاد تحت اليمين الديني».

وأشار إلى أن الإخوان جماعة تعمل من أجل مصالحها الشخصية والدليل على ذلك عدم السماح بالتظاهر في فترة حكهم في مصر.