 عسكريون أفغان: مقتل واعتقال 11 مسلحا بطالبان خلال مداهمات في 3 أقاليم أفغانية - بوابة الشروق
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عسكريون أفغان: مقتل واعتقال 11 مسلحا بطالبان خلال مداهمات في 3 أقاليم أفغانية

أ ش أ
نشر فى : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 12:24 م | آخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 12:24 م

قتل 4 عناصر مسلحة تابعة لحركة طالبان الأفغانية وتم اعتقال 7 آخرين في مداهمات شنتها القوات الخاصة الأفغانية على أقاليم كابيسا وغزني وورداك الأفغانية.

وقال مسئولون عسكريون اليوم الأحد - بحسب ما نقلت عنهم وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 3 مسلحين تابعين لطالبان خلال غارة شنتها على منطقة نجراب بولاية كابيسا الأفغانية.

وأوضح المسئولون أن القوات الخاصة قامت أيضا بتدمير مخبأ للأسلحة خلال الغارة ذاتها ، وأضافوا أن القوات قتلت أيضا مسلحا تابعا لطالبان خلال غارة على منطقة ديه ياك بإقليم غزني.

كما اُعتقل 7 مسلحون تابعون لطالبان في غارة على منطقة ميدان شهر بإقليم وارداك الأفغاني.

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