عسكريون أفغان: مقتل واعتقال 11 مسلحا بطالبان خلال مداهمات في 3 أقاليم أفغانية

قتل 4 عناصر مسلحة تابعة لحركة طالبان الأفغانية وتم اعتقال 7 آخرين في مداهمات شنتها القوات الخاصة الأفغانية على أقاليم كابيسا وغزني وورداك الأفغانية.
وقال مسئولون عسكريون اليوم الأحد - بحسب ما نقلت عنهم وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 3 مسلحين تابعين لطالبان خلال غارة شنتها على منطقة نجراب بولاية كابيسا الأفغانية.
وأوضح المسئولون أن القوات الخاصة قامت أيضا بتدمير مخبأ للأسلحة خلال الغارة ذاتها ، وأضافوا أن القوات قتلت أيضا مسلحا تابعا لطالبان خلال غارة على منطقة ديه ياك بإقليم غزني.
كما اُعتقل 7 مسلحون تابعون لطالبان في غارة على منطقة ميدان شهر بإقليم وارداك الأفغاني.