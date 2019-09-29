المصري في مواجهة «سهلة» أمام ماليندي في الكونفيدرالية

يلتقى المصري البورسعيدي في الثالثة عصرا مع فريق ماليندي بطل زنجبار باستاد الجيش ببرج العرب ، في إياب دور الـ 32 لبطولة الكونفيدرالية .

يلتقى المصري البورسعيدي في الثالثة عصرا مع فريق ماليندي بطل زنجبار باستاد الجيش ببرج العرب ، في إياب دور الـ 32 لبطولة الكونفيدرالية .

يلتقى المصري البورسعيدي في الثالثة عصرا مع فريق ماليندي بطل زنجبار باستاد الجيش ببرج العرب ، في إياب دور الـ 32 لبطولة الكونفيدرالية .

وتعد المباراة سهلة نسبيا للفريق البورسعيدي ، بعدما حقق الفوز خارج ملعبه بأربعة أهداف مقابل هدف أحرز منهم محمود وادى ثلاثة أهداف ( هاتريك).

وتعد المباراة سهلة نسبيا للفريق البورسعيدي ، بعدما حقق الفوز خارج ملعبه بأربعة أهداف مقابل هدف أحرز منهم محمود وادى ثلاثة أهداف ( هاتريك).

وتعد المباراة سهلة نسبيا للفريق البورسعيدي ، بعدما حقق الفوز خارج ملعبه بأربعة أهداف مقابل هدف أحرز منهم محمود وادى ثلاثة أهداف ( هاتريك).

كان الفريق قد خاض مباراتين وديتين أمام نبروه والزرقا ، حرص خلالهم الجهاز الفنى على تطبيق خطة المباراة خاصه النواحى الخططية والتكتيكية والهجومية وتحفيظ الأدوار والمهام خشية حدوث مفاجأت مع التنبيه على عدم الاستهتار بالمنافس .

كان الفريق قد خاض مباراتين وديتين أمام نبروه والزرقا ، حرص خلالهم الجهاز الفنى على تطبيق خطة المباراة خاصه النواحى الخططية والتكتيكية والهجومية وتحفيظ الأدوار والمهام خشية حدوث مفاجأت مع التنبيه على عدم الاستهتار بالمنافس .

كان الفريق قد خاض مباراتين وديتين أمام نبروه والزرقا ، حرص خلالهم الجهاز الفنى على تطبيق خطة المباراة خاصه النواحى الخططية والتكتيكية والهجومية وتحفيظ الأدوار والمهام خشية حدوث مفاجأت مع التنبيه على عدم الاستهتار بالمنافس .