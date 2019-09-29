البنك الأفريقي للتنمية: 80 مليون دولار لمكافحة عمالة الأطفال في مناجم الكونغو

يعتزم البنك الأفريقي للتنمية منح الكونغو مبلغا قدره 80 مليون دولار؛ بغرض منع 14500 طفل من العمل في مناجم الكوبالت.

وقال المتحدث باسم المجتمع المدني بالكونغو شادراك موكاد، إنه يتم استغلال الأطفال في تنظيف المناجم، ونقل الكوبالت، مؤكدا أنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع في أقاليم لوالابا، وكاتانجا، على أن تنطلق أولى خطواته في مدينة كولويزي العاصمة العالمية للكوبالت.

وأضاف أن أكثر من 14 ألف طفل ما زالوا يعملون في مواقع المناجم في كاتانجا ولوالابا؛ لكسب أقواتهم من خلال العمل في تنظيف المناجم ونقل الكوبالت، الأمر الذي من شأنه إثارة القلق.

ومن جانبه، أكد الناشط لدى "منظمة ميثاق الكونغو الدولية" غير الحكومية لوك اسوسا، أنه لابد من حصر أسماء هؤلاء الأطفال وعائلاتهم؛ بهدف إعداد إحصاءات دقيقة، مضيفا أنه من المقرر إعداد خرائط؛ لتحديد مواقع مناجم الكوبالت التي يعمل لديها الأطفال على مستوى البلاد.

بدورها، أكدت المدير العام لصندوق تطوير الخدمات الاجتماعية، اليس ميريمو، "أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات المماثلة خاصة في إقليمي لولابا، وكاتنجا، غير أن ظاهرة عمالة الأطفال في المناجم ما زالت مستمرة"، موضحة أن المشروع الجديد يتميز ببعض الخصوصية، إذ أنه يضمن إعادة توجيه هؤلاء الأطفال من الناحية الاجتماعية، والتركيز على ارتيادهم المدارس، أما عن ذويهم فسيتم توجيه الشباب منهم إلى مجال الزراعة، مضيفة أن تنفيذ المشروع سيستغرق خمسة أعوام متتالية.