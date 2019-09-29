مرشح رئاسي ديمقراطي يدعو ترامب للاستقالة من أجل توحيد الأمة الأمريكية

دعا بيتو أورورك المرشح الرئاسي الديمقراطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستقالة من منصبه بسبب الجدل المثار حول الاتصال الهاتفي بينه وبين الرئيس الأوكراني .. مؤكدا أن هذه ستكون الفرصة الأمثل من أجل توحيد الأمة الأمريكية.

وقال أورورك - في تصريح له اليوم - إن الولايات المتحدة منقسمة على نفسها بصورة كبيرة ويزداد هذا الانقسام يوما بعد يوم بسبب الرئيس ، وأفضل ما يجمع شتات الأمة هو "استقالة دونالد ترامب".

ونوه عضو الكونجرس الأمريكي السابق عن ولاية تكساس إلى استقالة الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون جراء كشف النقاب عن مخالفات جسيمة فكان قراره بالتنحي عن المنصب في صالحه ومن أجل التبعات التي كانت ستواجهه وكذلك من أجل صالح الأمة ووحدتها.

وكان الأعضاء الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي قد أيدوا بقوة مطلبا رسميا من نانسي بيلوسي زعيمة الأغلبية بالمجلس بإجراء تحقيق بعد الكشف عن تفاصيل مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وطلبه من الأخير الحصول على معلومات تضر بالمرشح الديمقراطي الأوفر حظا ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في الانتخابات وبما قد يساند ترامب في إعادة انتخابه.