صحة جدة: إصابة 5 في حريق محطة قطار الحرمين

أعلنت صحة مدينة جدة غرب السعودية اليوم الأحد، عن إصابة 5 أشخاص في حادث حريق محطة قطار الحرمين.

وأوضحت إمارة مكة المكرمة- في بيان لها بعد ظهر اليوم الاحد- أن صحة جدة أعلنت نقل 5 مصابين إثر حريق محطة القطار إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم، مضيفة أن 16 فرقة طبية من عدة جهات تعمل في موقع الحريق.

في السياق ذاته، دعا مرور جدة، قائدي المركبات إلى استخدام الطرق البديلة لطريق الحرمين، ومنها طرق: الأمير محمد بن عبدالعزيز وفلسطين والملك عبدالله والجامعة والملك عبدالعزيز (شمال – جنوب).

وأهاب مرور جدة بالجميع، الابتعاد عن موقع حريق محطة القطار.

وكانت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، أعلنت في وقت سابق اليوم، وقوع حادث حريق في محطة جدة.

كما أكد الدفاع المدني بجدة أنه يباشر حريقا اندلع في محطة "قطار الحرمين" بالسليمانية بجدة.

وأضاف، عبر موقع تويتر، أن الفرق لا تزال تكافح الحريق، دون تسجيل إصابات حتى الآن.

وأوضحت صفحة "إمارة منطقة مكة" على تويتر أن الحريق اندلع بسقف المحطة.

وأظهرت لقطات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان الكثيف في موقع الحريق.