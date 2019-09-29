الجيش الكويتي يبطل مفعول لغم بعد مرور 29 عاما على زرعه

أبطل رجال هندسة الجيش الكويتي بالتنسيق مع الإدارة العامة للقوات الخاصة (إدارة المتفجرات)، مفعول لغم خاص بالدبابات بعد مرور 29 عامًا على زرعه.

وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية قد تلقت بلاغا من أحد المواطنين باشتباهه في جسم غريب يظهر منه جزء بسيط أعلى سطح الأرض بمنطقة بر الوفرة، وعلى الفور توجه رجال الأمن إلى المكان وتبين لهم أن الجسم الغريب هو لغم من مخلفات الغزو العراقي وأنه خاص بتفجير الدبابات.

وعلى الفور قام رجال هندسة الجيش الكويتي، بالتنسيق مع إدارة المتفجرات بوزارة الداخلية، بإبطال مفعول اللغم بعد أن تبين أنه مازال فاعلًا رغم مرور 29 عامًا على زرعه.