البابا تواضروس الثاني يلتقي سفير مصر الجديد بجنوب السودان

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التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الأحد، محمد منصور قدح السفير المصري في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح اليوم - إن هذه الزيارة تأتى في إطار التعارف قبل بدء السفير عمله الجديد سفيرًا لمصر بجنوب السودان.

وأضاف أن قداسة البابا تواضروس الثاني تمنى للسفير المصري الجديد التوفيق في مهام عمله، وقدم له هدية تذكارية عبارة عن صورة العائلة المقدسة أثناء هروبها إلى أرض مصر.

كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أنا ميلينا ميرنز سفيرة جمهورية كولومبيا بالقاهرة، والتي تأتي زيارتها بهدف التعارف بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد سفيرة لبلادها بالقاهرة.

وأضاف حليم أن قداسة البابا تواضروس الثاني قدم للسفيرة الجديدة هدية رمزية وتم التقاط عدد من الصور التذكارية.