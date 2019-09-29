تحرير 3987 مخالفة مرورية وحبس 3 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالمنيا

تمكنت حملة مرورية مكبرة بالمنيا، من تحرير عدد 3987 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها حبس 3 سائقين يتعاطون المخدرات اثناء القيادة علي الطرق.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير امن المنيا، قد تلقى بلاغا من العميد عادل جلال، مدير ادارة المرور، يفيد بتمكن حملة مرورية مكبرة من تحرير عدد 3987 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطي قائدي المركبات علي الطرق السريعة والصحراوية، للمخدرات اثناء القيادة تم فحص عدد 43 عينة لسائقين، وقد اسفرت نتائج سحب العينات عن ايجابية عدد 2 سائقين وامتناع سائق عن سحب العينة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.