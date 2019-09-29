انخفاض قيمة الأقساط الشهرية بمتوسط ١٠٪ على «التمويل الشخصى ذى العائد المتغير» لعملاء بنك الإسكندرية خلال عامى ٢٠١٨ و٢٠١٩

قال شريف لقمان، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بنك الإسكندرية إن النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى تُعطى ثقة كبيرة فى مستقبل الاقتصاد المصرى، وتدعم تراجع معدلات التضخم والانخفاض الكبير فى أسعار العائد. لذلك على قطاع الافراد أن يضعوا فى الاعتبار منتجات التمويل ذات العائد المتغير المقدمة من بنك الاسكندرية وذلك للاستفادة من الانخفاض الحالى لأسعار العائد بنسبة ١٠٠٪.

وأضاف لقمان أن هناك أكثر من ٦٠,٠٠٠ عميل حصلوا على التمويل الشخصى ذى العائد المتغير من بنك الإسكندرية واستفادوا من خفض أقساطهم الشهرية بمتوسط ١٠ ٪ خلال عامى ٢٠١٨ و٢٠١٩ بفضل انخفاض أسعار العائد خلال هذه الفترة.

ــ قام البنك المركزى بخفض العائد ٥ ,١ ٪ خلال الشهر الماضى، تلى ذلك خفض قبل ايام بنحو 1%، ويأتى ذلك القرار بعد التراجع الكبير لمعدلات التضخم خلال الفترة الماضية مما انعكس بالإيجاب على عملاء التجزئة الذين حصلوا على «التمويل الشخصى ذى العائد المتغير» والذى أطلقه بنك الإسكندرية منذ ٢٠١٦.

ويقدم بنك الإسكندرية لقطاع الافراد «التمويل الشخصى ذو العائد المتغير» بقيمة تمويلية تصل إلى ٥ ,١ مليون جنيه ويتمتع بأطول فترة سداد يتم إتاحتها فى السوق المصرفية المصرى تمتد حتى ١٢ سنة مما يمنح العملاء راحة فى السداد.

تأسس بنك الإسكندرية عام ١٩٥٧، حيث يعتبر البنك اليوم أحد بنوك القطاع الخاص الرائدة فى مصر والتابع لمجموعة انتيزا سان باولو الإيطالية منذ عام ٢٠٠٧. ويمتلك بنك الإسكندرية واحدة من أكبر شبكات فروع القطاع الخاص فى مصر، من خلال أكثر من ١٧٦ فرعا فى جميع محافظات الجمهورية الرئيسية وحوالى ٤٬٥٠٠ موظف. ويفتخر بنك الإسكندرية بخدمة أكثر من ١٬٥ مليون عميل حيث يلعب دورا حيويا فى القطاع المصرفى المصرى.