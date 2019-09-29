 وزير الخارية السوري: لم يتم بحث إقامة قواعد لإيران على الأراضي السورية مطلقا - بوابة الشروق
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وزير الخارية السوري: لم يتم بحث إقامة قواعد لإيران على الأراضي السورية مطلقا

وزير الخارجية السوري وليد المعلم
وزير الخارجية السوري وليد المعلم
أ ش أ
نشر فى : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 2:28 م | آخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 2:28 م


أكد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أنه لم يتم مناقشة مسألة إقامة قواعد ثابتة لإيران فوق الأراضي السورية من قبل.

وأضاف المعلم - في حديث خاص مع قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد، أن الدور الإيراني يقتصر على التدريب والاستشارات فقط ، مؤكدا عدم وجود قوات إيرانية داخل الأراضي السورية.

وأشار إلى أنه لم يتم بحث إقامة قواعد ثابتة لإيران في سوريا، وأن طهران لم تطلب ذلك، لافتا إلى أن التواجد الإيراني في سوريا تواجد رمزي عبر مستشارين عسكريين لتدريب وحدات من القوات السورية.

وأعرب وزير الخارجية السوري - في حديثه - عن ترحيب دمشق بجميع الأطراف الراغبة للمساهمة في إعادة الإعمار ، دون استثناء، مشددا علي أن هذه المشاركة يجب أن تأتي دون شروط سياسية.

ولفت إلى أنه عندما دمرت البنية التحتية في سوريا، ومسح قري بأكملها من فوق الأرض، احتاجت سوريا لإعادة الإعمار، وأنها لا تستثني أحدا ، وترحب بأي مساهمة من قبل أى دولة، لإيجاد فرص عمل للسوريين، وتحسين معيشتهم، ولكن دون شروط سياسية.

وكان الوزير السوري، قد طالب أمس السبت، بانسحاب القوات الأمريكية والتركية فورا من بلاده، محذرا من أن القوات السورية لها الحق في اتخاذ إجراءات مضادة في حالة رفض تلك القوات الانسحاب.


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