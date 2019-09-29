تعيين فاتسلاف كلاوس الابن رئيسا لحركة تشيكية متشككة في الاتحاد الأوروبي

انتخب فاتسلاف كلاوس الابن، نجل الرئيس التشيكي السابق فاتسلاف كلاوس، رئيسًا لحركة سياسية جديدة متشككة في الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر في برنو اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سي تي كيه".

وشكل كلاوس حركة المواطنين ثلاثية الألوان، وهي تجمع وطني محافظ مناهض للاتحاد الأوروبي، في يونيو، بعد عزله من حزب "او دي إس" الليبرالي، وذلك بعد مقارنته بين إرشادات حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي والمحرقة النازية.

وذكر كلاوس أن الحزب لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات الإقليمية لعام 2020 والانتخابات العامة لعام 2021، ومن المقرر أن يتم اتخاذ القرار بشأن ذلك في نهاية تشرين أول/أكتوبر. وحصل الحزب في استطلاعات رأي أجريت مؤخرا على نحو 5ر3 % من التأييد، وهي نسبة لا تكفي لدخول المجلس التشريعي.

وتحدث كلاوس في كلمته التي ألقاها في برنو عن الحاجة إلى محاربة الماويين والماركسيين الجدد، ووصف المتظاهرين في حركة أيام الجمعة من أجل المستقبل بأنهم "نشطاء شباب شيوعيون" ، وفقًا لتقارير من قناة "سي تي كيه".