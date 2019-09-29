طبعة جديدة من «ألوان أخرى» للأديب التركي أورهان باموق

طرحت دار الشروق، الطبعة الثانية من كتاب «ألوان أخرى»، للكاتب والروائي التركي أورهان باموق.

في «ألوان أخرى»، يقدم باموق شذرات من حياته، ومقالات متفرقة تتضمن مشاهدات وانطباعات من حياته الشخصية، حيث يبدأ الفصل الأول من كتابه بمقالة أسماها «الحياة والقلق»، وفيها يتحدث عما يمكن تسميته بـ«كواليس الكتابة»، قائلا: «لكى أكتب جيدا، لابد أولا أن أشعر بالملل حتى الجنون، ولكى أشعر بالملل حتى الجنون، لا بد أن أدخل فى الحياة، فعندها أستسلم بلا وعى لرياح الكتابة، التى أبحر فيها، وقد وضعت خططا وأقساما لرحلتى، وقررت أية موانئ ستزورها سفينتى، وأية أحمال ستحملها، وما هو وقت رحلتى، ورسمت بيانا بمسارها، ليتابع: ولو أن الريح هبت من مناطق غير معلومة وملأت أشرعتى، وقررت تغيير اتجاه قصتى، فلن أقاوم، ففى النهاية سوف تهدأ الريح وأنا سوف أجد نفسى وقد هدأت فى مكان لا يتحرك فيه شىء، لكنى سوف أشعر بأن هناك أشياء فى هذه المياه الهادئة والضبابية سوف تدفع ــ إن تحليت بالصبر ــ الرواية إلى الأمام».

ومن مقالته «الحياة والقلق» يصطحب «باموق» قارئه ليعرفه على جزء آخر من حياته، وفيه يحكى له عن والده، مختارا أن يبدأ الحديث من حيث النهاية وهى لحظة الرحيل، ليخبره: أن تلك اللحظة كانت أول طعنة حقيقة للألم يتلقاها، وليعود به بعد ذلك بتقنية الـ«فلاش باك» حول صفات والده ووسامته وتفاؤله الدائم، ولحظات نجاحه وإخفاقاته المهنية، وكيف كان الآخرون يرون فى «باموق» الابن الأكثر شبها بوالده، ثم تمرده الدائم على تلك الصورة، حتى لا يجد نفسه نسخة مكررة من والده، وأنه دائما ما كان يقول لنفسه «من فضلك لا تجعلينى مثله»، لكنه فى النهاية يعترف بالحقيقة وأنه أصبح يشتاق لأن يكون أكثر شبها به.

وفى مقالته بعنوان «الكتب والقراءة» يصف صاحب نوبل، كيف كانت قراءة الكتب هى سبيل عزائه فى اللحظات التعسة، ووسيلة للتخلص من اليوم المدرسى الممل، وكيف أنها صارت طريقه إلى المتعة، التى تنتابه لمجرد إحساسه أن هناك كتابا بالقرب منه، وأن هذا الكتاب سيساعده على التخلص من اللقاءات المضجرة التى كانت تفرض عليه، لتمنحه نوعا من «الهروبية» من واقعه إلى عالم أكثر رحابة وسعادة فى الخيال، كما يضم الفصل حديثا عن مكتبة «باموق» الشخصية وانطباعاته عن بعض المؤلفين والنصوص الأدبية، والكتب التى عَلِقَتْ بذهنه واستحوذت عليه بدءا من «ألف ليلة وليلة» وروايات الأيرلندى «لورنس ستيرن» فى روايته «حياة وآراء تريسترام شاندى»، والروائيين الآخرين أمثال «فيكتور هوجو»، و«دستويفسكى» و«نابوكوف»، و«ألبير كامو»، والنمساوى «توماس برنهارد»، والإسبانى «خورخى ماريو بيدرو فارجاس يوسا» و«سلمان رشدى» وآياته الشيطانية، « وآرثر ميللر»،و «أندريه جيد»، وغيرهم، وكذلك مدى تأثير هذه الكتب وعوالمها عليه، ليؤكد أن المؤلفات العظيمة هى التى تفتح عين القارئ على أشياء هو يعرفها بالفعل لكنه لا يستطيع قبولها ببساطة، وذلك لأنه لا توجد مؤلفات عظيمة قد فتحت عينك عليها بعد.

وعن مؤلفاته وكواليس كتابتها، يفرد باموق فصلا فى كتابه بعنوان «كتبى هى حياتى» يتحدث فيها عن تلك الكتابات، وبداية خيط الحكاية، وإلى أين قادته الشخصيات الروائية فى النهاية، وكم استغرق من الوقت لاستكمالها، وفى أى مكان بدأها وفى أى بناية أنهاها، ليعرج من الحديث عن كتبه إلى الحديث عن مشاهد من عاصمة العالم، يصف فيها كيمياء المدن العظيمة، والدراما المثيرة لشوارعها.