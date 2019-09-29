مسؤول محلي: على ألمانيا أن تستقبل فقط عدة مئات ممن يتم إنقاذهم من البحر

أعرب وزير الداخلية المحلي لولاية بافاريا الألمانية عن اعتقاده أنه يجب على ألمانيا أن تستقبل أكثر من "عدة مئات من الأشخاص الذين يتم إنقاذهم من البحر" سنويا في المستقبل.

وقال يواخيم هرمان لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "إصدار موافقة على آلية التوزيع بشأن حالة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم من السفن الغارفة يكون مقبولا فقط، طالما أننا نتحرك في إطار النطاق الحالي للأعداد، (بحيث) يتعلق الأمر بمئات قليلة من الأشخاص سنويا. هذا هو أساس النقاش".

وأكد المسؤول أنه لن يكون هناك التزام مطلق من ألمانيا بقدر غير محدد، وقال: "يجب أن نتجنب أية إشارة خاطئة من البداية".

يذكر أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أعلن في وقت سابق أن بلاده ستستقبل ربع المهاجرين الذين سيتم إنقاذهم في الطرق البحرية من شمال أفريقيا إلى جنوب أوروبا مستقبلا.

كما اتفقت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا على حل انتقالي، يتم بموجبه توزيع طالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم في عرض البحر في غضون أربعة أسابيع على دول الاتحاد الأوروبي المشاركة في هذه الآلية.

وانتقدت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي الحر ليندا تويتبرج حملة زيهوفر، وقالت للصحيفة الألمانية: "ليس هناك أي مكان في العالم، باستثناء البحر المتوسط، يأتي إليه مهاجرون بأعداد هائلة بالإبحار على متن قوارب غير صالحة. يعرض أشخاص يائسون أنفسهم لهذا الخطر فقط لأن الفرص عالية بأن يتسنى لهم الحياة بشكل دائم في الاتحاد الأوروبي بعد إنقاذهم".

وحذرت من احتمال نشأة نظام على حساب ألمانيا بسبب عملية فردية، وقالت: "زيهوفر يقوم بسابقة، حذر منها بنفسه قبل عام"، وأكدت أنه من قبيل الصواب بشكل أساسي البحث عن قاعدة أوروبية.

يذكر أن رئيس الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر وجه أيضا انتقادا شديدا لحملة زيهوفر.