إضافة خصائص جديدة إلى تطبيق أوبر لزيادة عوامل الأمان للركاب

قررت شركة خدمات النقل الذكي الأمريكية "أوبر" إضافة المزيد من الخصائص إلى تطبيقها "أوبر" من أجل تحسين عوامل الأمان والسلامة للركاب، حيث ستتيح الخصائص الجديدة للمستخدم الاتصال مباشرة بشرطة النجدة، إلى جانب استخدام الموجات الصوتية للتأكد آليا من هوية السيارة.

ونقل موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن دارا خوسروفشاي قوله "ندرك أننا أصبحنا جزءا لا يتجزء من حياة الناس وبالتالي أصبح علينا مسؤولية حقيقية".

وجاء كشف "أوبر" عن الخصائص الجديدة بعد التقرير الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن كيفية إسالة تعامل "وحدة التحقيقات الخاصة" في "أوبر" مع حوادث الاغتصاب والخطف والاعتداء التي تورط فيها سائقون تابعون للشركة. وأشار التقرير إلى أن وكلاء "أوبر" ضغطوا من أجل استمرار السائقين المتورطين في هذه الجرائم في العمل وهو ما يمثل تساهلا في اعتبارات سلامة الركاب.

وأشار "سي نت" إلى أن "أوبر" تحاول طوال الثلاث سنوات الماضية إضافة المزيد من الخصائص التي ترفع معدلات الأمان والسلامة للركاب. وفي الشهر الماضي أضافت خاصية "رايد تشيك" التي ترسل تنبيها آليا إلى السائقين والركاب إذا حدث توقف أطول من المعتاد للسيارة أثناء الرحلة أو كان هناك احتمال وقوع حادث تصادم.

وتركز أغلب الخصائص التي كشفت عنها "أوبر" على مساعدة الركاب في التأكد من أنهم سيركبون السيارة المقصودة بالفعل، وتتضمن إرسال تقرير مباشر أثناء الرحلة بما يتيح للراكب إبلاغ الشركة عن أي تجاوز من جانب السائق قبل نهاية الرحلة، وكذلك تمت إضافة خاصية منح الراكب رقم سري يتكون من 4 أعداد عند استدعاء سيارة، لكي يتأكد أن السيارة والسائق اللذين وصلا إليه هما المقصودان بالفعل. أما تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية فإنها ستنقل الرقم السري آليا إلى هاتف الراكب، فإذا كان السائق هو السائق المطلوب سيصدر الهاتف الخاص بالمستخدم صوت نغمة أو يهتز.

كما أعلنت الشركة عن إضافة خاصية تتيح للراكب والسائق إرسال رسالة نصية إلى شرطة النجدة أثناء الرحلة حيث ستحمل الرسالة كل تفاصيل الرحلة مثل موقع السيارة ونوع السيارة وطرازها ورقم لوحتها المعدنية بمجرد ضغطة واحدة.

ومن المتوقع توفير هذه الخصائص الجديدة للمستخدمين خلال الأشهر الستة المقبلة.