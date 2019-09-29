بنك الطعام ينظم دورات تدريبية لتطوير الأداء الأهلى المؤسسى

بروتوكول تعاون مع المؤسسة العامة للتكافل لتأهيل العاملين

نظم بنك الطعام المصرى حزمة دورات تدريبية للعاملين بالمؤسسة العامة للتكافل والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون الذى وقعه بنك الطعام مع المؤسسة العامة للتكافل يتضمن تقديم البنك دورات تدريبية وعقد اجتماعات لتطوير الاداء الأهلى المؤسسى وعقد ورش عمل للحالات المستحقة المدروسة من الجانبين فى عدة مجالات منها التسويق وتنمية الموارد ودراسة الحالات والأبحاث الاجتماعية وتقييم الجمعيات، والإدارة والنظم الداخلية، والنظم والمعلومات.

ألقى المحاضرات التى تمت على مدار الأسبوع الماضى أبرز المسئولين والمتخصصين فى بنك الطعام المصرى للاستفادة من خبراتهم ونقلها للمؤسسات الأهلية فى مصر يأتى على رأس المحاضرين الدكتور معز الشهدى الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى، الذى ألقى عدة محاضرات عن التسويق وتنمية الموارد، ومهارات التفاوض، والإدارة والنظم الداخلية.

كما ألقى حسام يونس نائب مدير الإدارة لقطاع التقييم ببنك الطعام محاضرة عن تقييم الجمعيات، والقىأحمد لبيب ــ مدير إدارة التقييم والابحاث ببنك الطعام المصرى ثلاث محاضرات الأولى عن دراسة الحالات والابحاث الاجتماعية والثانية عن إدارة الوقت والأخيرة عن تحديد الهدف، وفى الوقت ذاته قدم أحمد قيسون مساعد مدير إدارة تكنولوجيا ونظم المعلومات ببنك الطعام المصرى محاضرة عن النظم والمعلومات، وألقى جينيس محمد رئيس قسم التطوير والتدريب ببنك الطعام محاضرتين الأولى عن كيفية ادارة فريق العمل والعمل الجماعي والثانية عن سلبيات وايجابيات وسائل التواصل الاجتماعي.

قال الدكتور معز الشهدى الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى إن الهدف من هذه الدورات التدريبية نقل خبرات بنك الطعام المصرى للمؤسسات الأهلية خاصة وأن بنك الطعام لديه العديد من البرامج المتنوعة الشاملة التى يقوم بإعدادها وتطبيقها وثبت نجاحها وتهدف هذه البرامج إلى تنمية وتطوير المجتمع ومحاربة الجوع للقضاء عليه.