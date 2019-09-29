عشرات الآلاف يشاركون في مسيرة للمعارضة في روسيا

احتشد نحو 20 ألف شخص بوسط موسكو اليوم الأحد، وذلك ضمن موجة من الاحتجاجات التي هزت العاصمة الروسية خلال الأشهر الأخيرة ومثلت ضغطا على الحزب الحاكم.

وتتبنى المظاهرات، التي اندلعت في يوليو الماضي بعد عدم السماح لمرشحي المعارضة بالمشاركة في الانتخابات المحلية، توجها معاديا للحكومة، وقد امتدت لمدن رئيسية بالبلاد.

وطالبت مظاهرات اليوم السلطات بالإفراج عن عدد من أنصار المعارضة، الذين تم احتجازهم في المظاهرات السابقة. وقد أدت اتهامات الشرطة بممارسة العنف لتأجيج حركة المظاهرات.

وقال أنطون (27 عامًا) الذي شارك في مظاهرة اليوم" تاريخ روسيا يظهر بوضوح أنه من الخطر أن يبقى الجميع صامتين عندما تحدث أمور مثل هذه، هذه الانتهاكات القاسية لحرياتنا وانتهاك حقوقنا".

وكان قد جرى احتجاز نحو 2000 شخص في المظاهرات السابقة.

وردد المتظاهرون اليوم شعارات مثل " الحرية للسجناء السياسيين" و " أطلقوا سراحهم.

واتهم زعيم الاحتجاجات اليكسي نافالني السلطات بعدم السماح للمتظاهرين بدخول المنطقة المخصصة للتظاهر.

وقالت شرطة موسكو في بيان إنه تم السماح لـ20 ألف شخص فقط المشاركة في المظاهرات.

يشار إلى أن هذه أول مرة يشارك فيها نافالتي في مظاهرة منذ أن تم الإفراج عنه الشهر الماضي. وكان قد جرى احتجازه لمدة 30 يوما لتنظيم تجمعات عامة غير مصرح بها أكثر من مرة.

ويطالب الحزب الليبرالي الروسي، المنظم للاحتجاجات، السلطات بالإفراج عن أنصار المعارضة الذين تم احتجازهم منذ اندلاع حركة الاحتجاجات.

وقال الحزب الليبرالي الروسي على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: "يمكننا التوصل إلى الإفراج ليس فقط عن [الممثل] بافيل أوستينوف، ولكن عن جميع الذين تم احتجازهم معه".

وكان أوستينوف، 23 عامًا، ممثلًا غير معروف قبل أن تتهمه الشرطة بمهاجمتهم خلال مظاهرة احتجاج مؤخرا في وسط العاصمة الروسية. ونفى مشاركته في الاحتجاج، ولم يثبت شريط فيديو الحادث المزاعم. وانبرى العديد من المشاهير للدفاع عن أوستينوف.

ومن المتوقع أن تكون مظاهرة اليوم الأحد الأكبر منذ اندلاع المظاهرات التي حدثت في وقت قريب من إجراء انتخابات مجلس مدينة موسكو في وقت سابق من الشهر الجاري.