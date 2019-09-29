 طبعة جديدة من «بيت سيء السمعة» لنجيب محفوظ - بوابة الشروق
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طبعة جديدة من «بيت سيء السمعة» لنجيب محفوظ

شيماء شناوي
نشر فى : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 9:59 ص | آخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 9:59 ص

طرحت دار الشروق، الطبعة السادسة من المجموعة القصصية «بيت سيء السمعة» للأديب العالمي نجيب محفوظ.

الكتاب يضم ثماني عشرة مجموعات قصصية هى: «قبيل الرحيل، حلم نص اليل، قوس قزح، الصمت، بيت سيء السمعة، القهوة الخالية، كلمة في السر، الخوف، الرماد، الختام، سوق الكانتو، وجها لوجه، الهارب من الاعدام، سائق القطار، لونابارك، موجة حر، عابروا السبيل، يوم حافل».

في هذه القصص الـ18، التي تتنوع ما بين القصص السياسية والاجتماعية والرومانسية والخيال وصراع الدين والعقل، والجو الأسطورى، وتختلف في حجمها ما بين القصة القصيرة والنوفيلا أو الرواية القصيرة، يجوب «محفوظ» بالقارئ فى أنحاء المجتمع المصري ليصوره بكل تفاصيله وهمومه، بأفكار سهلة وواضحة والتي لا تحمل الرمزية الفلسفية كثيرا كأعمال محفوظ الآخرى.

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