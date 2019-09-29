محرز عن المنافسة مع ليفربول: «مازال أمامنا الكثير من النقاط لنلعب من أجلها»

أكد الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، اعتياد فريقه على المنافسة مع ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ بداية الموسم الماضي، مشيراً إلى أن السيتي يركز على نفسه فقط دون الالتفات لنتائج منافسيه، وعلى رأسها الريدز.

وساهم محرز في فوز السيتي أمس السبت على مضيفه إيفرتون، بالجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر.

وقال محرز في تصريحات نفلها الموقع الرسمي لناديه السيتيزين عقب المباراة: "اعتدنا على هذه المنافسة منذ الموسم الماضي، نحن نركز فقط على أنفسنا ونلعب من أجل الفوز بغض النظر عن نتائجهم".

وتابع: "نحن نحاول تحقيق الفوز في كل مباراة، ولا ننظر إلى جدول الترتيب، ونحاول تقديم أداء مثالي، وما زال المشوار طويلاً نحو الفوز باللقب".

واستدرك قائد منتخب الجزائر: "أعتقد أننا استحققنا الفوز على إيفرتون، كان بإمكاننا قتل المباراة مبكراً بعدما لاحت لنا 5 فرص مؤكدة في الشوط الأول لكننا لم نسجل منها".

وشدد محرز أن فارق الـ 5 نقاط، ليس بكثير في صراع تحقيق اللقب، قائلًا: "أمامنا الكثير من النقاط لنلعب من أجلها".

واختتم : "لكن في الشوط الثاني قمنا بما يتعين علينا القيام به وسجلنا هدفين لنفوز بالمباراة، وأعتقد أن الفارق بين هذه المباراة ومباراة واتفورد، أننا سجلنا من أول خمس فرص في المباراة السابقة".