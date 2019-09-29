وائل الإبراشي: هيومن رايتس ووتش قضيتها حقوق المتطرفين وليس الإنسان

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن المنظمات الحقوقية الدولية تلعب لعبة تسييس مشبوهة تستهدف الدولة المصرية بشكل كبير.

وأضاف خلال برنامجه «كل يوم»، المذاع عبر فضائية « onE»، مساء اليوم الاحد، أن منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، تعطي تعليمات للمتظاهرين بكيفية التأمين ضد تفتيش كمائن الشرطة، والدخول على مواقع الإنترنت المحجوبة وغيرها، موضحًا أن هذه المنظمة أصبحت فصيلًا ومشاركًا في صدام سياسي، بدلًا من مهمتها المحددة بشأن حقوق الإنسان، على حد قوله.

وتابع: «لو أن المنظمات الحقوقية الدولية معنية حقًا بحقوق الإنسان، كان لا بد من إصدار بيان حول فيديوهات التحريض على القتل من قبل الإرهابيين، لكن ما حدث هو عدم الالتفات لمثل هذه التهديدات وكثفت جهودها للمساعدة في نجاح التظاهرات، ظنًا منهم أنها ستنتهي بإسقاط النظام المصري».

وأشار إلى أن «هيومن رايتس قضيتها حقوق الإرهابيين والمتطرفيين، وليست حقوق الإنسان، والدليل على ذلك أنها لا تصدر بيانات تندد فيها بإغتيال ضباط الجيش أو الشرطة».