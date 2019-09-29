 وائل الإبراشي: هيومن رايتس ووتش قضيتها حقوق المتطرفين وليس الإنسان - بوابة الشروق
الأحد 29 سبتمبر 2019 11:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟

النتـائـج تصويت

وائل الإبراشي: هيومن رايتس ووتش قضيتها حقوق المتطرفين وليس الإنسان


نشر فى : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 11:25 م | آخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 11:25 م

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن المنظمات الحقوقية الدولية تلعب لعبة تسييس مشبوهة تستهدف الدولة المصرية بشكل كبير.
وأضاف خلال برنامجه «كل يوم»، المذاع عبر فضائية « onE»، مساء اليوم الاحد، أن منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، تعطي تعليمات للمتظاهرين بكيفية التأمين ضد تفتيش كمائن الشرطة، والدخول على مواقع الإنترنت المحجوبة وغيرها، موضحًا أن هذه المنظمة أصبحت فصيلًا ومشاركًا في صدام سياسي، بدلًا من مهمتها المحددة بشأن حقوق الإنسان، على حد قوله.

وتابع: «لو أن المنظمات الحقوقية الدولية معنية حقًا بحقوق الإنسان، كان لا بد من إصدار بيان حول فيديوهات التحريض على القتل من قبل الإرهابيين، لكن ما حدث هو عدم الالتفات لمثل هذه التهديدات وكثفت جهودها للمساعدة في نجاح التظاهرات، ظنًا منهم أنها ستنتهي بإسقاط النظام المصري».
وأشار إلى أن «هيومن رايتس قضيتها حقوق الإرهابيين والمتطرفيين، وليست حقوق الإنسان، والدليل على ذلك أنها لا تصدر بيانات تندد فيها بإغتيال ضباط الجيش أو الشرطة».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك