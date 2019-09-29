متظاهرو هونج كونج يشكلون حاجزا من المظلات بين الشرطة والمحتجين

تجمع المتظاهرون في الخطوط الأمامية فى هونج كونج لتشكيل حاجز من المظلات لإبقاء أفراد الشرطة بعيدا ،بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لرد المحتجين أثناء مسيرة فى الجزيرة.

وقال ليونارد، وهو طالب يبلغ من العمر 18 عاما، ويرتدي قناعا وقبعة وقفازات خاصة بالمتظاهرين في الخطوط الأمامية، إن المجموعة كانت تحاول خلق حاجز بين الشرطة وآلاف المحتجين الذين يقفون وراءهم.

وأوضح: "تم تخصيص المياه للغازات المسيلة للدموع، بالاضافة إلى تخصيص بعض الماء لشطف العينين... نقوم بحماية المتظاهرين بالمظلات لإقامة (حاجز) دفاعي".

وقال: "نحن جميعا نعلم أننا من الممكن أن يتم اعتقالنا، ونحن نبذل قصارى جهدنا لكي لا يتم القبض علينا، لكننا ما زال علينا أن نقف لأن هونج كونج هي موطننا. وباعتباري من هونج كونج، أشعر بأنني علي مسؤولية للوقوف".

وعندما أقيم حاجز المظلات، غير آلاف المتظاهرين اتجاههم لمواصلة مسيرتهم، حيث طالبوا الزعيمة كاري لام بتلبية "مطالبهم الخمسة"، وهم يغنون النشيد الوطني الجديد ويهتفون: "كافحوا من أجل الحرية! قفوا مع هونج كونج".